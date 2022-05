Erling Haaland deelt bij afscheid Borussia Dortmund voor half miljoen euro aan horloges uit

Ludovit Reis goud waard voor Hamburger SV: Bundesliga-ren­tree dichtbij dankzij Nederlan­der

Hamburger SV is een stap dichter bij een terugkeer in de Bundesliga, met veel dank aan een Nederlander. Ludovit Reis, voormalig FC Groningen-speler, maakte vanavond de enige goal in de uitwedstrijd tegen Hertha BSC (0-1). Het was de eerste van de twee play-offwedstrijden.

19 mei