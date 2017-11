Eriksen roemt leermeester Bergkamp na heldenrol in WK-kwalificatie

Eriksen brak in 2010 door in het eerste van Ajax en verdiende in 2013 een transfer naar Tottenham Hotspur. Bij de topclub uit de Premier League is de flegmatieke Deen een van de dragende spelers, in een aanval met Dele Alli en spits Harry Kane. ,,Ik heb ontzettend veel geleerd van Bergkamp bij Ajax, toen hij mijn trainer was bij de jeugd. Alleen al door naar hem te kijken. Het charisma en het vertrouwen dat hij had aan de bal; hij wist altijd hoe hij via één voetbeweging de bal daar kon plaatsen waar hij wilde'', vertelde Eriksen op Sky Sports.