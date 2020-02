Eriksen over vertrek: ‘Bij kortlopend contract behandelen je ze als bad guy’

De 27-jarige Deen die in 2013 Ajax verruilde voor Spurs maakte vorige maand de overstap naar Internazionale. Eriksen zei dat hij iets nieuws wilde proberen, nadat zijn ploeg de Champions League-finale verloor van Liverpool. ,,Als je nog maar een kortlopend contract hebt, word je het zwarte schaap. Ik was gewoon heel eerlijk. Ik wilde me niet verstoppen zoals veel spelers doen. Ik wilde het gewoon hardop zeggen."

Eriksen vertelde dat hij vervolgens van heel veel zaken de schuld kreeg. ,,Ik las dat ik de stoorzender in de kleedkamer was. Het zou ook niet goed zijn dat ik daar nog was sinds ik had gezegd dat ik weg wilde. Ik was echter geen andere speler. Ik werd alleen dan weer wel opgesteld en dan weer niet."