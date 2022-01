Eriksen naar Brentford: om meer dan één reden de bijzonderste transfer van Deadline Day

Door Sjoerd Mossou



Om meer dan één reden was het misschien wel de bijzonderste transfer op de dag van de deadline: die van Christian Eriksen naar Brentford.



Omdat het tot voor kort niet was voor te stellen. Een Europese topmiddenvelder bij de zo bescheiden West-Londense club, decennialang spelend in de krochten van het Engelse voetbal. Sinds het nieuws over de eerste gesprekken begon door te sijpelen, groeide er onder de aanhang van Brentford al wekenlang een siddering van hoop en ongeloof.



Maar bovenal is de transfer bijzonder in het licht van de zo tragisch geknakte carrière van Eriksen, afgelopen zomer. Zijn hartstilstand op het veld van het Parkenstadion in Kopenhagen, op 12 juni vorig jaar tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland, legde prompt een soort rouwsluier over het internationale topvoetbal.