Eriksen in Milaan voor afronding transfer naar Inter

video Amerika rouwt om basketbal­le­gen­de Bryant die 20 jaar lang de held van Los Angeles was

8:43 Binnen enkele uren na het bericht dat een van de grootste basketbalspelers allertijden is omgekomen bij een helikoptercrash, staat een groot paars bloemstuk voor het Staples Center in Los Angeles. In die arena ging Kobe Bryant in 2016 met pensioen na een carrière van 20 jaar bij de lokale Lakers. Het zou feest moeten zijn rond het stadion – daar worden vanavond de Grammy’s uitgereikt. Maar de sfeer is in één klap omgeslagen.