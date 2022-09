Erik ten Hag ziet simpele zege Manchester United, primeur Cristiano Ronaldo in Europa League

AZ haalt opgelucht adem in Conference League: stuntploeg FC Vaduz pas na rode kaart opzij gezet

AZ is op het nippertje aan een blamage ontsnapt tegen FC Vaduz uit Liechtenstein door in de slotfase een dreigend gelijkspel af te wenden via een bevrijdende treffer van verdediger Sam Beukema waarna de thuisploeg in de slotfase uitliep naar een ruime 4-1 zege.

20:43