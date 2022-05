Erik ten Hag ziet ondanks nederlaag ManUnited EL-ticket pakken, Weghorst degradeert met Burnley

Ten Hag arriveerde eerder deze week met zijn assistent Mitchell van der Gaag, die vandaag ook op de tribune zat, in Manchester om de nodige gesprekken te voeren met de clubleiding over de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De trainer sloeg de afsluitende trip van Ajax naar Curaçao over, omdat hij zich al wil voorbereiden op zijn nieuwe baan.

Wout Weghorst is er als invaller niet in geslaagd om Burnley van degradatie te behoeden. Zijn ploeg verloor met 1-2 van Newcastle United. Leeds United, dat de speelronde begon als de nummer 18, won met 2-1 bij Brentford en profiteerde. De ploeg van verdediger Pascal Struijk eindigde met 38 punten als zeventiende en speelt ook volgend jaar op het hoogste niveau.

Burnley kwam met 2-0 achter door twee doelpunten van Callum Wilson. Maxwel Cornet maakte het nog spannend, maar ook met de in de tweede helft ingevallen Weghorst lukte het niet om gelijk te maken.

Weghorst verruilde op de laatste dag van de winterse transferperiode Vfl Wolfsburg voor Burnley. De 29-jarige spits uit Borne moest de club die toen laatste stond in de Premier League aan doelpunten helpen. In twintig competitiewedstrijden scoorde Weghorst twee keer.

Burnley speelde sinds seizoen 2016-2017 in de hoogste Engelse competitie, nadat de ploeg het seizoen ervoor kampioen was geworden in de Championship, het tweede niveau. In seizoen 2017-2018 eindigde Burnley als zevende in de Premier League, het beste resultaat in de historie van de club.

Raphinha bracht Leeds in de tweede helft op voorsprong tegen Brentford. De Londenaren die als dertiende eindigen in het eerste seizoen in de Premier League, maakten het weer spannend door een treffer van Sergi Canos. De Spanjaard moest daarna na twee gele kaarten van het veld. Jack Harrison maakte in blessuretijd de 2-1 voor Leeds, waar Struijk nog inviel.

Eerder degradeerden Watford en Norwhich City.

Volledig scherm Teleurstelling bij Wout Weghorst. © AFP