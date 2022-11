Erik ten Hag ziet iets moois ontstaan bij Manchester United: ‘We hebben enorm veel progressie geboekt’

Met samenvatting Erik ten Hag houdt met Manchester United aanslui­ting met top dankzij gouden wissel Alejandro Garnacho

Erik ten Hag heeft ternauwernood voorkomen dat hij voor de tweede keer op rij punten verspeelt in de Premier League met Manchester United. Op bezoek bij Fulham stond het lange tijd 1-1, maar in de blessuretijd bleek het inbrengen van het Argentijnse talent Alejandro Garnacho (18) een gouden ingreep van Ten Hag, waardoor United met 1-2 won op Craven Cottage in Londen.

