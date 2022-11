Erik ten Hag wil focus van spelers op Manchester United: 'Ik houd geen rekening met het WK’

Diogo Dalot kan zich al wel voorbereiden op het WK met Portugal. De rechtsback van ManUnited is geschorst tegen Fulham. Cristiano Ronaldo ontbrak donderdag in de League Cup tegen Aston Villa (4-2) en voor het duel met Fulham is CR7 een twijfelgeval. ,,Het is geen serieuze griep die dagen of weken duurt”, zei Ten Hag.



Na dertien speelrondes in de Premier League staat Manchester United op plaats vijf met 23 punten. Koploper Arsenal heeft 34 punten. Promovendus Fulham heeft negentien punten na veertien wedstrijden.