Erik ten Hag vraagt om investeringen bij Manchester United: ‘Omdat andere clubs dat zeker doen’

Met videoOm mee te strijden om de hoofdprijzen in het voetbal zal Manchester United nog meer moeten investeren. Dat was de boodschap waarmee Erik ten Hag zijn eerste seizoen als coach in de Premier League afsloot. De ploeg van Ten Hag, als derde geëindigd in de Engelse competitie, neemt het zaterdag nog op tegen stadgenoot Manchester City in de finale van de FA Cup.