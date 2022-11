Erik ten Hag tevreden over Tyrell Malacia op rechtsback: ‘Louis moet zijn eigen keuzes maken’

Ten Hag leek voor het WK nog puntenverlies te gaan lijden in de uitwedstrijd bij Fulham in Londen, maar in de 93ste minuut maakte de 18-jarige invaller Alejandro Garnacho nog de winnende 1-2 op Craven Cottage. ,,We zeiden vroeger altijd al: als je scoort, doe het dan vooral in de laatste seconde, want de tegenstander kan dan niets meer terugdoen", sprak Ten Hag bij Viaplay. ,,Blijkbaar was dat een goede wissel. Je ziet dat er nu een elftal ontstaat bij ons. Niet alleen een elftal, maar een selectie die wil vechten voor elkaar. We kunnen nu ook iets brengen wat impact heeft op de wedstrijd en dit is het beste voorbeeld.”

,,De eerste helft speelden we goed. Bij rust had het al 1-3 moeten zijn. Net na rust beginnen we weer goed, maar daarna wordt Fulham gevaarlijk en maken zij de 1-1. Eigenlijk mag dat niet op topniveau, maar dan zie je dat we ons toch weer terugvechten. Die spirit is heel erg goed en die moeten we vasthouden en uitbouwen. Het geloof dat we hebben op dit moment, dat we uit het niets een doelpunt kunnen maken, dat laat zien dat wij in ontwikkeling zijn.”

Malacia op rechtsback: ‘Dat is aan Louis’

Ten Hag koos op rechtsback voor Tyrell Malacia. De 1,69 meter lange Rotterdammer deed dat naar behoren. ,,Ik had op de training al gezien dat hij dat net zo goed kan als op linksback. Hij kan ook met rechts aardig uit de voeten. Natuurlijk zijn er punten als je linksbenig bent en op die flank speelt dat het lastiger is, maar hij heeft het evenwicht goed gevonden", zei Ten Hag, die daarna de vraag kreeg of hij Louis van Gaal daarmee een extra optie heeft gegeven op de rechterflank.



Voor die positie neemt Van Gaal al Denzel Dumfries (Inter) en Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) mee. Dumfries viel eerder vandaag uit in de uitwedstrijd tegen Atalanta (2-3), maar de ernst van zijn knieblessure is nog niet duidelijk. Malacia zal op de linkerflank de concurrentie aan moeten gaan met Daley Blind. ,,Het is aan Louis hoe hij dat invult. Alle bondscoaches krijgen nu de spelers. Wij leveren de spelers nu fit af en ik hoop dat ik mijn spelers volgende maand weer fit terugkrijg.”

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Manchester United staat na 14 van de 38 wedstrijden op de vijfde plek in de Premier League. De achterstand op koploper Arsenal is al elf punten, maar United doet in het spoor van Manchester City, Newcastle United en Tottenham Hotspur zeker mee om de felbegeerde Champions League-tickets. Een knappe prestatie, nadat Ten Hag in Engeland in augustus begon met pijnlijke nederlagen tegen Brighton (1-2) en Brentford (4-0). ,,Ik denk dat we op de goede weg zijn. We zijn van ver gekomen, maar we zijn in de goede richting. Er zijn dingen aan het ontstaan in het voetbalproces. De basis daarvoor is dat we fysiek fitter zijn geworden en mentaal sterker. Voor ons als coaches is het nu vooral nadenken over plannen en strategien voor als het weer gaat beginnen over vijf weken. De kans is wel groot dat een van onze spelers als wereldkampioen terugkomt", besloot Ten Hag zijn interview aan Viaplay.

