Erik ten Hag staat zondag voor eerste finale met Manchester United: ‘Ze proberen je te irriteren’

Daarmee staat Ten Hag voor zijn eerste finale in Engelse dienst. Hij is blij met de resultaten van zijn ploeg in de afgelopen maanden, maar weet dat je daar (nog) niets voor koopt. „Je hebt alleen succes als je ook trofeeën wint”, vertelde de 53-jarige oefenmeester op de persconferentie. „Zondag hebben we de kans om succes te hebben.”

In de finale treft Manchester United de nummer vijf van de Premier League. Newcastle United kreeg dit seizoen de minste doelpunten tegen van alle Premier League-ploegen (15). De nummer twee (Chelsea) kreeg er acht meer tegen en Manchester United incasseerde bijna het dubbele (28) aan tegengoals. „Ze doen het heel goed. Het is een vervelend team om tegen te spelen.”

Quote Newcastle heeft het laagste percentage effectieve speeltijd en daar is het heel succesvol mee. Erik ten Hag

„Dus we moeten een manier vinden om van ze te winnen.” Ten Hag weet maar al te goed dat Newcastle alles uit de kast trekt om de wedstrijd te ontregelen. „Ze proberen je te irriteren. Je ziet bijvoorbeeld dat scheidsrechters de tijd effectief willen benutten, maar Newcastle heeft het laagste percentage effectieve speeltijd en daar is het heel succesvol mee. We moeten ervoor zorgen dat we ons eigen spel spelen, maar we zijn ook afhankelijk van de scheidsrechter.” De wedstrijd staat zondag onder leiding van David Coote.

Geen Martial, Rashford twijfelgeval Manchester United moet het zondag in de finale van de League Cup waarschijnlijk stellen zonder Marcus Rashford. De aanvaller, de laatste weken goed op dreef, werd donderdagavond tegen FC Barcelona vlak voor tijd vanwege een blessure naar de kant gehaald. „We moeten afwachten voordat we het met honderd procent zekerheid kunnen vaststellen”, zei Ten Hag. Rashford, die in de Premier League op veertien doelpunten staat, plaatste op sociale media een foto van zichzelf waarop te zien is dat hij van het veld strompelt. United won uiteindelijk met 2-1 van de Spaanse topclub en plaatste zich voor de achtste finales van de Europa League. Volgens Ten Hag is Anthony Martial zeker niet beschikbaar voor de eindstrijd tegen Newcastle United.

Zondag hoopt Ten Hag een einde te maken aan de jarenlange prijzendroogte van de club. In 2017 won United de League Cup en de Europa League, maar daarna bleef het angstvallig stil aan de rode kant van Manchester. „Je voelt duidelijk dat we er echt op zitten te wachten. Het is een geweldige kans om het zilverwerk te pakken, daar draait het allemaal om. We hopen de fans een eer te bewijzen.”

