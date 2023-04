Erik ten Hag nadert bij Manchester United climax vol vraagtekens: ‘Het seizoen begint nu pas echt’

Met video Clayton knikkert Michael van Gerwen weer uit Premier League: ‘Irritant, want hij gooide geen reet’

Wéér slaagde Michael van Gerwen er niet in om Jonny Clayton te verslaan. Een week geleden won de Welshman in Berlijn en nu bleek hij donderdagavond in de halve finales van de tiende Premier League-avond van 2023 in Birmingham opnieuw te sterk: 6-3.