Erik ten Hag na vertrek Cristiano Ronaldo op zoek naar aanvaller: Cody Gakpo weer in beeld bij Manchester United

Adonis vluchtte uit Burundi en voetbalt nu bij DHV: ‘We maakten een bal van een plastic zak en een touwtje’

Van onderduiken in Burundi naar voetballen in Zevenbergschen Hoek. Een wereld van verschil. Adonis Bandeke vermaakt zich in Brabant. Met zijn vrouw en dochter in de Haagse Beemden, zijn baan in een magazijn en voetbal bij Zevenbergschen Hoek. ,,Maar ik mis Burundi nog wel. Vooral het eten.’’

9:00