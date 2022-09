Erik ten Hag na simpele zege Manchester United blij met primeur voor Ronaldo: ‘Hij wilde dit zo graag’

Ten Hag had in de Moldavische hoofdstad Chisinau een basisplaats voor de van Feyenoord overgenomen Tyrell Malacia. Ook voormalig Ajacieden Lisandro Martínez en Antony begonnen aan de wedstrijd. Ronaldo vormde samen met Antony en Sancho het aanvalstrio. Donny van de Beek ontbrak in de selectie wegens een blessure.

Boe-geroep

United leek zich na rust niet bovenmatig in te willen spannen om het publiek, dat toch ook voor de sterren uit Manchester was gekomen , te vermaken. Tot onvrede van de mensen op de tribune haalde Ten Hag tien minuten voor tijd Ronaldo naar de kant. Het kwam de manager op boe-geroep te staan, maar op de uitslag had het allemaal geen effect.

'We zijn blij voor Ronaldo’

,,Ronaldo had dat doelpunt nodig”, zei Ten Hag na afloop. ,,Hij kwam dit seizoen al vaak in de buurt en wilde het zo graag. We zijn blij voor hem en het team wilde hem een doelpunt bezorgen. Je weet dat Cristiano de strafschop gaat benutten. Hij is helemaal toegewijd aan ons project, aan dit team. Hij is enorm betrokken.”

,,Het begin van de wedstrijd was moeizaam. De tegenstander speelde heel direct en ging voor de tweede ballen. Die wonnen ze in de eerste minuten vaak. Maar na verloop van tijd werden we steeds beter. Toen zag je dat we tussen de linies kunnen spelen. We kregen diepte in ons spel en maakten een geweldig doelpunt. Daarna grepen we de controle.”