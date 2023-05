Erik ten Hag met United bijna zeker van CL-ticket dankzij acrobatische goal Casemiro en misstap Liverpool

Met videoManchester United heeft opnieuw een grote stap gezet richting de Champions League. De ploeg van Erik ten Hag overtuigde op bezoek bij Bournemouth niet, maar won wel met 0-1 in het zuiden van Engeland. Liverpool deed op zijn beurt niet wat het moest doen , waardoor één puntje in de laatste twee duels genoeg is voor plaatsing voor Champions League-voetbal na de zomer.

Voor nummer 4 Manchester United was er een kleine kans dat vandaag al Champions League-voetbal veilig zou worden gesteld. Dan had het wel wat hulp nodig vanaf Anfield, waar directe concurrent Liverpool tegenover Aston Villa stond. Zelf winnen was echter de belangrijkste opdracht, iets wat voor Erik ten Hag en zijn ploeg dit seizoen vaker niet lukte dan wel in uitwedstrijden in de Premier League (W7-G3-L8). In de basis had de Nederlandse trainer geen plek voor Tyrell Malacia en Wout Weghorst.

In en tegen Bournemouth kende Manchester United een droomstart. Het was in de tiende minuut oud-Feyenoorder die een voorzet van Christian Eriksen niet weg kreeg en daarmee onbedoeld Casemiro bediende. Op acrobatische wijze slaagde de Braziliaanse middenvelder erin de bal tegen de touwen te werken. In het verdere verloop van de eerste helft creëerden de Red Devils weinig meer, terwijl Bournemouth via met name Dominic Solanke voor dreiging zorgde aan de overkant. David de Gea hield zijn doel schoon.

Dat laatste was ook het verhaal van de wedstrijd na rust. Meerdere malen was het De Gea die de voorsprong van United in stand hield, aan het begin van de tweede helft op de inzet van David Brooks en later toen Kieffer Moore gevaarlijk werd. Ondertussen was Weghorst in de ploeg gekomen en met hem binnen de lijnen voetbalden de bezoekers het uit. Bournemouth kreeg vlak voor tijd wel nog een kans via Senesi, maar zijn volley uit de tweede lijn scheerde over het doel van De Gea.

Op Anfield lukte het Liverpool uiteindelijk in extremis om een puntje uit het vuur te slepen tegen Aston Villa. Daardoor moet Manchester United (nu op 69 punten) nog zeker een paar dagen wachten op zijn ticket voor de groepsfase van de Champions League. Ten Hag en co hadden nog een wedstrijd tegen Chelsea tegoed en daarin is één puntje genoeg om het gat met Liverpool (66 punten) onoverbrugbaar te maken. Hetzelfde geldt voor Newcastle United dat op gelijke hoogte staat met de Red Devils.

