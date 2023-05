Erik ten Hag met Manchester United op jacht naar CL-ticket: 'We willen de klus klaren’

,,We willen de klus gaan klaren en gaan vol voor de winst’’, aldus Ten Hag op de voorbereidende persconferentie. ,,We zijn bezig met een project en willen weer gaan meestrijden om prijzen. We gaan de goede kant op, maar we zijn er nog lang niet. Als je je met de beste ploegen ter wereld wil meten, moet je in de Champions League spelen. Daarvoor is een plek in de top vier noodzakelijk.’’