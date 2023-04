Erik ten Hag met Manchester United naar FA Cup-finale na penaltyreeks

Het wordt voor het eerst dat de twee clubs uit Manchester tegenover elkaar zullen staan in de finale van de FA Cup, het toernooi dat al sinds 1871 wordt gehouden.



In de 125 minuten schitterden de Spaanse keepers Robert Sanchez en David de Gea, die ondanks een kansenverhouding van 15-15 (5-6 op doel) niet gepasseerd konden worden. In de strafschoppenserie waren de veldspelers langs de baas. Dertien van de veertien penalty's waren vrijwel perfect genomen. Het was uiteindelijk Brighton-speler Solly March die zijn strafschop over het doel van De Gea schoot, waarna de Zweedse verdediger Victor Lindelöf de 7-6 maakte en Manchester United naar de finale schoot. Daarmee werd ook het tweede bezoek van Erik ten Hag aan Wembley een succes. Op zondag 26 februari won United daar al de League Cup, door Newcastle United met 2-0 te verslaan.

Invaller Wout Weghorst benut zijn strafschop

Wout Weghorst plaatste zijn strafschop, de zesde van Manchester United, met een schuiver feilloos langs keeper Robert Sanchez van Brighton & Hove Albion. De spits viste de bal uit het net en gaf die een zoen. Toeval of niet, dertig seconden later schoot Solly March hoog over. Erik ten Hag krijgt daarmee de kans om na de League Cup ook de FA Cup te winnen. In de finale op 3 juni wacht in Londen een confrontatie met Manchester City, dat ook nog jaagt op koploper Arsenal voor een vijfde landstitel in zes seizoenen.

Brighton toonde met knap positiespel en messcherpe aanvallen, dat de zege op Old Trafford in de eerste speelronde (1-2) niet op toeval berustte. De ploeg, getraind door de Italiaan Roberto De Zerbi, kijkt niet zonder reden met een schuin oog naar de topvier. Manchester United kwalificeert zich zo goed als zeker rechtstreeks voor de Champions League, maar The Seagulls maken in de Premier League recentelijk meer indruk.

Alexis Mac Allister, afgelopen winter wereldkampioen met Argentinië, liet al na zeven minuten zien dat Brighton zich op Wembley niet de underdog voelde. Met zijn rechtervoet krulde hij een vrije trap richting de bovenhoek. Doelman David De Gea kon diens inzet ternauwernood tot hoekschop verwerken. Even later liet Julio Enciso Manchester United ontsnappen. Frivool, met de buitenkant van de schoen, mikte hij naast.

Het elftal van Ten Hag viel noodgedwongen terug op reactievoetbal. Met Christian Eriksen in de rol van spelverdeler zocht de ploeg de tegenaanval. Eén steekbal van de Deen bereikte Bruno Fernandes op de rand van het strafschopgebied. Keeper Robert Sanchez, hoger in de pikorde van het Spaanse elftal dan landgenoot De Gea, stompte zijn schot kalm weg. Brighton, meer in balbezit, domineerde en frustreerde Manchester United.

Het overwicht van Brighton volgde op de midweekse uitschakeling in de kwartfinale van de Europa League tegen Sevilla. In Spanje verloren de Red Devils met 3-0, na een remise een week eerder op Old Trafford (2-2). Persoonlijke fouten van Harry Maguire en De Gea, en een gebrek aan leiderschap op het veld resulteerden in één van de zwakste optredens onder Ten Hag. Blessures vormden een verzachtende factor, maar het niveau baarde zorgen.

Kon United, zonder de langdurig afwezige centrale verdedigers Raphaël Varane en Lisandro Martínez, een tweede teleurstelling afwenden? De winst van de League Cup in februari leek een eeuwigheid geleden. De smalle selectie en vormverlies van dragende krachten dwongen Ten Hag tot improvisatie. In de defensie leidde dit continu tot hachelijke momenten. Vrijwel elke veroverde bal werd vrijwel direct ingeleverd.

Na kansen voor Julio Enciso, Daniel Welbeck en Solly March na de pauze greep Ten Hag in. Eriksen maakte plaats voor Fred, in een poging Brighton de pas af te snijden. De hoge intensiteit van de Braziliaan kreeg vat op zijn ploeggenoten. Plotseling vond Manchester United de energie om de aanval te zoeken. Coach De Zerbi liet vervolgens verdediger Joël Veltman, hersteld van een blessure, invallen om de achterhoede te versterken.

Ten Hag haalde vlak voor tijd Anthony Martial naar de kant voor Jadon Sancho in een laatste poging het duel binnen negentig minuten te beslissen. Marcel Sabitzer, Wout Weghorst en Tyrell Malacia maakten hun opwachting in de noodzakelijke verlenging. Manchester United ploeterde, maar slaagde er niet in een doelpunt te forceren. Een strafschoppenserie volgde, waarin Manchester United zich verzekerde van een plek in de finale. Met dank aan Weghorst.

Ten Hag: ‘Speelden met vastberadenheid’

Manchester United herpakte zich op Wembley van de uitschakeling in de Europa League, nadat donderdag de return bij Sevilla FC met 3-0 verloren ging. ,,Donderdag in Spanje zag ik een team dat ik niet herkende”, zo verwees hij naar het foutenfestival in Sevilla, waar met name de vandaag geschorste aanvoerder Harry Maguire zeer ongelukkig was. ,,Gelukkig speelden we vandaag weer zoals we dat meestal doen. Met vastberadenheid en veerkracht. We vochten voor elke meter en daardoor wonnen we de slag. En we speelden weer goede kansen uit.” Dat de Zweedse verdediger Victor Lindelöf bij het nemen van de beslissende strafschop niet in paniek raakte verbaasde Ten Hag niet. ,,Hij is behoorlijk ‘cool’ als hij een penalty neemt. Eigenlijk is hij altijd behoorlijk ‘cool’.

