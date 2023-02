Erik ten Hag maakt zich niet druk om gebaartjes 18-jarige Garnacho en krijgt complimenten van clubicoon

AZ zeker 42 uur aan kop na wervelende eerste helft tegen Excelsior met vijf goals in 18 minuten

Na drie mislukte pogingen is AZ er vanavond dan eindelijk in geslaagd om de koppositie in de eredivisie te pakken. Dat zal in ieder geval 42 uur zo zijn, want Feyenoord (nu een puntje minder) is zondag rond half 5 pas klaar met de uitwedstrijd bij Heerenveen. In een wervelende voetbalshow van 38 minuten werd Excelsior weggevaagd in Alkmaar: 5-0.

10 februari