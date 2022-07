Erik ten Hag kent vliegende start bij Manchester United met ruime zege op Liverpool: Tyrell Malacia maakt debuut

Met videoErik ten Hag is in Thailand uitstekend begonnen aan zijn periode bij Manchester United. De van Ajax overgekomen coach boekte met The Red Devils een forse oefenzege op aartsrivaal Liverpool: 4-0. Tyrell Malacia maakte na rust zijn debuut voor United.

Ten Hag begon zonder Nederlanders aan zijn eerste wedstrijd als coach van Manchester United. De van Feyenoord overgenomen Malacia, die veel indruk maakte in zijn eerste weken als speler van de topclub, Donny van de Beek en Tahith Chong stonden niet in de basis. In Bangkok, waar de wedstrijd gespeeld werd, ontbrak Cristiano Ronaldo. De Portugese aanvaller is niet meegereisd vanwege familie-omstandigheden.

Ook Liverpool begon zonder Nederlanders aan het duel met Manchester United. De nummer twee van het afgelopen Premier League-seizoen begon met Virgil van Dijk op de bank. Coach Jürgen Klopp gaf namelijk vooral de kans aan jeugdspelers bij de start van het duel. Sepp van den Berg, die afgelopen seizoen werd verhuurd aan Preston North End, begon eveneens op de bank.

Volledig scherm Tyrell Malacia (r) in duel met Alex Oxlade-Chamberlain. © REUTERS

De Nederlanders zagen hoe Manchester United een uitstekende eerste helft speelde in Thailand. Hoewel Liverpool ook volop kansen kreeg via met name Luis Diaz en aanwinst Fábio Carvalho, was de ploeg van Ten Hag veel effectiever. Want waar voor Liverpool David de Gea en de paal meerdere keren in de weg stonden, wisten Jadon Sancho, Fred en Anthony Martial het doel wel te treffen. Daardoor stond het na de eerste helft liefst 3-0 voor Manchester United. Met name de wippertjes van Sancho en Martial waren om door een ringetje te halen (bekijk de goals hieronder).

Na de forse voorsprong bij rust verschenen direct in de tweede helft Malacia en Van de Beek aan de aftrap. Daarmee maakte de voormalig Feyenoord-verdediger zijn eerste minuten in het shirt van Manchester United. Na een uur kwamen bovendien alle kanonnen van Liverpool het veld in, onder wie Mohamed Salah, Van Dijk, Thiago Alcántara, aanwinst Darwin Núñez en Andy Robertson.

Volledig scherm Erik ten Hag stuurt zijn spelers aan. © AFP

De kwaliteitsimpuls van Liverpool bezorgde Klopp en consorten echter niet de gewenste aansluitingsgoal. Sterker nog, Ten Hag zag zijn ploeg in de 77ste minuut nog de 4-0 maken. Eric Bailly veroverde de bal achterin, stormde het hele veld over en zag uiteindelijk hoe de bal door de twintigjarige Uruguayaan Facundo Pellistri binnen werd geschoten.

Die 4-0 was bovendien de eindstand, mede omdat Salah de paal nog trof en Núñez in de rebound voor leeg doel over schoot. Daarmee mag Ten Hag een eerste prijsje in ontvangst nemen als coach van Manchester United. Er werd met Liverpool namelijk gestreden om de Bangkok Century Cup.

Volledig scherm Jadon Sancho viert zijn goal, de eerste goal van Erik ten Hag als coach van Manchester United. © REUTERS