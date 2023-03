Erik ten Hag hekelt scheidsrechter na gelijkspel tegen hekkensluiter: ‘Duel beïnvloed door arbitrage’

Met samenvattingManchester United is in eigen huis niet verder gekomen dan een teleurstellend gelijkspel (0-0) tegen hekkensluiter Southampton. De ploeg van Erik ten Hag kwam na iets meer dan een half uur met tien man te staan na een rode kaart van Casemiro. Met het gelijkspel dat volgde op de 7-0 afstraffing op Anfield van vorige week is voor United de hoop op een rol in de titelstrijd definitief verkeken.

De nummer drie van de Premier League kwam niet al te best uit de startblokken, want Southampton deed qua veldspel niet veel onder voor Manchester United. In het eerste halfuur stuitte Marcus Rashford vanuit een moeilijke hoek op keeper Gavin Bazunu, terwijl de grootste kans voor de bezoekers was via Theo Walcott. De snelle aanvaller kopte de bal van vijf meter afstand hard tegen de vuisten van David de Gea.

Volledig scherm Casemiro wordt getroost door zijn teamgenoten na zijn rode kaart. © REUTERS

Weghorst de dupe van rode kaart

Na 33 minuten spelen kreeg Casemiro na een tackle een gele kaart gepresenteerd van de scheidsrechter, maar nadat de VAR ernaar had gekeken, kon de Braziliaanse middenvelder vertrekken. Om de balans te herstellen werd Wout Weghorst vlak voor rust naar de kant gehaald. De Schotse middenvelder Scott McTominay was zijn vervanger, nadat Ten Hag in zijn basiself al had gekozen voor Bruno Fernandes in plaats van Fred als controleur.

Casemiro (31) kreeg in 336 duels voor Real Madrid nooit een directe rode kaart, wel twee keer indirect. In 36 duels voor Manchester United was dit al zijn tweede directe rode kaart, nadat hij begin februari tegen Crystal Palace al rood kreeg toen hij zijn tegenstander bij de keel greep in een opstootje. Normaal levert een rode kaart in de Premier League drie duels schorsing op, maar bij een tweede rode kaart wordt dat al automatisch verhoogd naar vier. Dat betekent dat Ten Hag eind april pas weer op Casemiro kan rekenen in de competitie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Erik ten Hag snapt beslissing arbitrage niet Erik ten Hag is het niet eens met het wegsturen van Casemiro en haalt flink uit naar de arbitrage. ,,Casemiro speelde meer dan 500 wedstrijden in Europa en kreeg nooit een directe rode kaart. Nu heeft hij er twee in de Premier League. Zijn afwezigheid is niet het grootste probleem. Daar gaan we wel mee om. Dit duel werd beïnvloed door de scheidsrechter. Het gaat om de inconsistentie, de spelers weten niet meer wat wel en niet toegestaan is", zegt hij tegenover de camera's van de Premier League. Bovendien vindt hij dat zijn team een penalty is onthouden. Een bal die hard de zestien in werd gepompt, werd al vallend door een verdediger van Southampton met de borstkas weggewerkt. Althans, dat was het oordeel van scheidsrechter Anthony Taylor. Ten Hag is het niet eens met die lezing. ,,Zeker weten. Er is geen twijfel mogelijk”, reageert hij op de vraag of een penalty terecht zou zijn geweest. ,,Ik weet niet waarom de VAR niet heeft ingegrepen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na rust was Southampton de betere ploeg. Aanvoerder James Ward-Prowse raakt via de vrije trap de lat, waarmee hij nog even moet wachten op het record van rake vrije trappen in de Premier League dat nu nog op naam staan van David Beckham.



Walcott verzuimde te scoren in een één-op-één met De Gea en rechtsback Kyle Walker-Peters raakt met een afstandsschot de paal. Tussendoor raakte Bruno Fernandes de binnenkant van de paal aan de andere kant van het veld, maar dat was ook wel het enige wapenfeit van de thuisploeg. Het laatste kwartier ontbeert het aan grote kansen en dus eindigde de wedstrijd in 0-0.

Voor Southampton is het punt een flinke opsteker in de strijd tegen degradatie. De nummer twintig van de Premier League staat slechts vijf punten onder nummer twaalf Crystal Palace, dat volgende week op bezoek gaat bij koploper Arsenal. Er zijn nog twaalf speelrondes te gaan in Engeland.

Makkelijke middag voor koploper Arsenal

Arsenal staat weer vijf punten los op achtervolger Manchester City, dat zaterdagavond al met 0-1 won bij Crystal Palace. De koploper van de Premier League won vanmiddag met 0-3 bij stadgenoot Fulham, dat als promovendus knap zevende staat. Kenny Tete en zijn teamgenoten hadden een lastige middag tegen de beweeglijke aanvallers van Arsenal.

De kleine Belg Leandro Trossard, die eind januari overkwam van Brighton, gaf de assists bij de drie goals die Arsenal in de eerste helft maakte. Gabriel Magalhaes, Gabriel Martinelli en aanvoerder Martin Odegaard waren de doelpuntenmakers. Na 77 minuten werd Trossard vervangen door Gabriel Jesus, die zijn rentree maakte na een knieblessure die de Braziliaanse spits op het WK in Qatar opliep.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De cijfers van de Premier League

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de Premier League, alle uitslagen, het programma, de stand van de Engelse topcompetitie en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Uitslagen en programma Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.