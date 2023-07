Erik ten Hag heeft eerste grote aanwinst binnen: Mason Mount tekent bij Manchester United

De 24-jarige Mount doorliep de jeugdopleiding bij Chelsea en maakte in 2017 zijn debuut in het eerste elftal. Hij werd daarna verhuurd aan Vitesse en Derby County om ervaring op te doen. Hij werd in het seizoen 2019-2020 teruggehaald naar Londen en debuteerde in 2019 ook in het Engelse nationale elftal.