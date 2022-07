Erik ten Hag drukt Ronaldo-geruchten de kop in: ‘Cristiano is niet te koop’

Erik ten Hag heeft duidelijk gemaakt dat Cristiano Ronaldo niet te koop is. Dat zei de Nederlandse Manchester United-coach op trainingskamp in Thailand. ,,Hij behoort tot onze plannen.”

De 37-jarige Ronaldo is niet met Manchester United op trainingskamp en zou de club willen verlaten volgens Engelse media. Volgens Ten Hag is dat onzin: ,,Hij is niet met ons mee vanwege persoonlijke omstandigheden. We maken plannen voor komend seizoen en Ronaldo behoort tot die plannen", aldus de voormalig Ajax-coach.

Ten Hag vervolgt: ,,Ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken. Cristiano is dus niet te koop. Hij behoort tot onze plannen en we willen samen succes gaan boeken", aldus de kersverse Manchester United-manager, die ook al een gesprek met Ronaldo achter de rug heeft. ,,Dat was een goed gesprek en wat daar gezegd is, is tussen Cristiano en mij. Het enige wat ik kan zeggen is dat we een heel goed gesprek hadden.”

Ook omtrent het aanvoerderschap heeft Ten Hag al de knoop doorgehakt: ,,Harry Maguire zal onze aanvoerder zijn. Hij is dat al ruim een jaar geweest en hij heeft al veel succes gehad. Ik heb geen twijfels daarover.”

Ook over mogelijke transfers kreeg Ten Hag nog vragen. Vooralsnog is alleen Tyrell Malacia aangetrokken. Christian Eriksen, Lisandro Martínez en Frenkie de Jong moeten de volgende aanwinsten worden: ,,We willen de juiste spelers aantrekken. We hebben al een heel goed team en ook daarmee kunnen we onze manier van spelen ontwikkelen. Als er mogelijkheden zijn, zullen we die pakken.”