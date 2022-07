Erik ten Hag doet opvallende transfer bij Manchester United en wisselt dug-outs van plek

Op verzoek van Ten Hag zijn de dug-outs omgewisseld. De stoeltjes van de thuis spelende ploeg staat nu dichter bij de tribune Stretford End, waar de fanatieke aanhang van United zit.



Bij zijn rondleiding op Old Trafford had Ten Hag opgemerkt dat de dug-out van de gasten dichter bij de spelerstunnel was en dat de bezoekers ook minder afstand hoefden af te leggen om het warming-upgedeelte te bereiken. Daar wilde hij verandering in aanbrengen.



Ten Hag neemt zondag voor het eerst plaats op zijn nieuwe plek. De Spaanse club Rayo Vallecano is dan de tegenstander. Een week later begint United aan de Premier League met een thuisduel met Brighton.