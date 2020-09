Erik Falkenburg toe aan achtste club met Roda

Mertens krijgt pak slaag van Azarenka

7:38 Elise Mertens is er niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de halve finales van de US Open. De 24-jarige Limburgse werd in New York in de kwartfinale van de baan geveegd door de Belarussische Victoria Azarenka: 6-1 6-0. In de halve finale neemt Azarenka het op tegen de Amerikaanse Serena Williams.