Erfenis Messi lust of last voor Koeman?

Titelverde­di­ger Medvedev strandt in Cincinnati

21:40 Daniil Medvedev is uitgeschakeld in de kwartfinales van het ATP-toernooi in Cincinnati. De Russische titelverdediger verloor in New York, waar het toernooi dit jaar wordt gespeeld, van de Spanjaard Roberto Bautista Agut in drie sets: 1-6 7-5 6-3.