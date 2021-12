Erelid Bertens slaagt voor opleiding tot tenniscoach en mag toppers gaan coachen

Ongeslagen HV Heerle beschikt over 'unieke combina­tie': 'Dat is het geheim van onze ploeg’

HV Heerle gooit tot dusverre hoge ogen in de tweede klasse. Het eerste team van de club uit Heerle staat na zeven gespeelde wedstrijden ongeslagen bovenaan. Niets of niemand lijkt de ploeg van coach Bas van Eekelen te kunnen stoppen, of toch wel? ,,Je wilt het er niet over hebben, maar corona komt ook weer om de hoek kijken.”

12:00