Eredoctoraat Rashford voor strijd tegen kinderarmoede

Rashford schreef een open brief naar de Britse regering. Hij kreeg zo voor elkaar dat kansarme kinderen in Engeland tijdens de zomervakantie gratis een warme maaltijd krijgen. ,,We hebben nog een lange weg in de strijd tegen kinderarmoede te gaan", reageerde Rashford op de beslissing van de universiteit om hem in het zonnetje te zetten. ,,Maar we gaan de goede kant op.”