Eredivisiekampioen van 2020 mag weer hopen op rechtstreekse plaatsing

De eredivisiekampioen en nummer twee van dit seizoen belanden komende zomer in respectievelijk de derde en tweede voorronde voor de Champions League, daar is geen ontkomen meer aan. De prestaties van Ajax en PSV dit seizoen in Europa hebben pas effect voor volgend seizoen in de Eredivisie.

De bekerwinnaar in 2020 krijgt mogelijk weer een vast ticket voor de groepsfase van de Europa League. Vooral Ajax pakte deze zomer en herfst een karrenvracht aan punten voor de UEFA-ranglijst en is al dichtbij overwintering in de Champions League, wat veel bonuspunten oplevert.

Als PSV in ieder geval zou overwinteren in de Europa League, waar de ploeg uit Eindhoven nog steeds alle kans op heeft, is er een tweede team dat nog punten voor de coëfficiëntenlijst kan pakken. Momenteel is Oostenrijk de grootste concurrent van Nederland in de strijd om Europese tickets.

IJzer in het vuur

Nederland staat nu elfde op de landenranglijst van de UEFA en als dat zo blijft is een ticket voor de groepsfase van de Champions League voor de kampioen vrijwel zeker. Oostenrijk staat twaalfde en heeft met RB Salzburg en Rapid Wien nog twee actieve ploegen in het Europa League-toernooi die punten kunnen pakken. Daarachter volgen Denemarken en Griekenland. De Denen hebben alleen nog FC Kopenhagen als ijzer in het vuur en bij de Grieken zijn AEK Athene, Olympiakos en PAOK Saloniki nog in de race. AEK staat er beroerd voor en speelt in dezelfde Champions League-groep als Ajax.

Turkije is de nummer tien van de Europese ranglijst en lijkt voor Nederland vooralsnog onbereikbaar. De Turken kunnen alleen gepasseerd worden als Ajax en/of PSV nog volop weten te stunten in Europees verband.