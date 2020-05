Eredivisie kijkt naar Bundesliga: ‘Dit is ons voorland, wen er maar aan’

Door Daniël Dwarswaard



Jordens Peters (captain Willem II): ,,Wij hebben het er op de club nog niet over gehad. Hoe juich je in coronatijd? Helaas is 1 september nog ver weg, dus we kunnen nog wel even nadenken. Wat mij afgelopen weekend opviel: je zag heel goed dat alle spelers gedrild waren. Ze hebben het protocol natuurlijk tientallen keren aangehoord. Juich niet met elkaar. Ik snap die maatregel overigens heel goed, hoor. De Bundesliga heeft een dichtgetimmerd plan gemaakt om de overheid te overtuigen dat er gevoetbald kon worden. Dat is alleen maar goed. Maar je mist natuurlijk de pure emotie.