Eredivisie: dit kun je op Deadline Day verwachten

NAC weken zonder Ivan Ilic en Boussaid

30 januari Thom Haye is speelgerechtigd, naar eigen zeggen wedstrijdfit en klaar om vrijdag (20.00 uur) NAC van dienst te zijn tegen Excelsior. Een welkome aanvulling, omdat interim-trainer Willem Weijs in Rotterdam het opnieuw moet doen zonder Ivan Ilic en Othmane Boussaid, de doelpuntenmakers in de 2-0-bekerzege op PSV.