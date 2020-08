Eran Zahavi bezorgt Van Bronckhorst eerste zege in China

‘Gio’ was zijn Chinese avontuur bij Guangzhou R&F allesbehalve sterk begonnen, met drie nederlagen en een remise kon Van Bronckhorst een zege hele goed gebruiken. Die kwam er op het Dalian Pro Soccer Academy Base in Dalian. Door de zege klom Guangzhou R&F als hekkensluiter over Dalian Pro heen naar de zesde plaats in de Chinese Super League.

Het enige doelpunt viel uit een penalty. De Israëliër Eran Zahavi schoot na een half uur vanaf elf meter raak. Het betekende pas het tweede doelpunt voor Guangzhou R&F in de competitie. De club incasseerde al elf goals.



De Chinese competitie is opgesplitst in twee groepen. Na de reguliere competitie spelen de beste en slechtste acht ploegen van beide poules tegen elkaar. Woensdag komt Van Bronckhorst weer in actie. Dan is Shanghai Shenhua de tegenstander.