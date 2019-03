Er valt heel wat te halen op het recordijs van Salt Lake City

IJzerster­ke Van Vleuten juicht in Strade Bianche na late solo

13:07 Annemiek van Vleuten is helemaal terug na haar harde valpartij op het WK wielrennen van vorig jaar in Innsbruck. De Nederlandse van Mitchelton-Scott reed op een steile grindstrook in de Strade Bianche, op iets meer dan tien kilometer van de streep, weg uit een favorietengroep en soleerde naar de zege in Siena.