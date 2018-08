Er rest nog een vraag voor Lozano: kan hij het ook in Europa?

Toen PSV vorig jaar zomer het dieptepunt in zijn Europacuphistorie beleefde (in juli al uitgeschakeld in een voorronde van de Europa League), was Hirving Lozano amper uit het vliegtuig gestapt na zijn transfer naar Europa. Trainer Phillip Cocu liet de Mexicaan in de heenwedstrijd tegen NK Osijek nog op de bank beginnen. In de return startte hij wel. Maar toen kende Lozano bij wijze van spreken pas net de voornamen van zijn ploeggenoten.



Daarna speelde – en scoorde – hij een jaar lang louter in de speeltuin van de eredivisie. Hij liet zich toejuichen tegen pak ‘m beet Willem II en Heerenveen. Maar tegen de Friezen liet hij zich óók provoceren, met twee schorsingen tot gevolg. En in de strijd om de KNVB-beker was er uit tegen Feyenoord een foto die vanavond ook in de Borisov-Arena kan worden gemaakt: drie, vier tegenstanders stortten zich als een als een roedel hongerige wolven op Lozano, meteen nadat hij zijn eerste bal kreeg aangespeeld.



,,We hebben PSV in meerdere duels bekeken, en één speler springt er echt uit,’’ zegt Alyaksey Baha, de coach van BATE Borisov. ,,Lozano is het onderwerp geweest van structurele analyse en onze spelers zullen individuele taken krijgen om hem tegen te houden.’’