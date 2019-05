Er is (volop) leven na het eredivisie-geweld

Volop beslissingenBen je een voetballiefhebber die in een zwart gat is gevallen nu de eredivisie is afgelopen? Nergens voor nodig. Niet alleen worden er in ons eigen land dit weekend nog de nodige play-offwedstrijden gespeeld, vooral over de landsgrenzen valt genoeg te genieten. Een overzicht.

Zoals gezegd zijn er in Nederland uiteraard nog die heerlijke play-offs. Spektakel gegarandeerd in de strijd om één laatste Europese ticket, waar zaterdag de halve finales Heracles Almelo - FC Utrecht (18.30 uur) en FC Groningen - Vitesse (20.45 uur) op het programma staan. Dinsdag volgen de returns.

In de play-offs om promotie/degradatie beginnen de halve finales (vier stuks) op zondag pas. Go Ahead Eagles - FC Den Bosch (12.15 uur), RKC Waalwijk - Excelsior (14.30 uur), TOP Oss - Sparta Rotterdam (16.45 uur) en SC Cambuur - De Graafschap (20.00 uur) volgen elkaar ook nog eens op: er gaat nergens een bal rollen voordat er op een ander veld is afgefloten, dus je hoeft niets te missen van het gevecht om twee Eredivisie-startbewijzen.

Robben, Weghorst en Janmaat

Maar ook (of: vooral) in de landen om ons heen wordt volop gevoetbald. We beginnen het voetbalweekend al vroeg, op vrijdagmiddag om precies te zijn. Om 13.00 uur staan de meiden van Oranje Onder-17 namelijk in de halve finale van het EK, tegenover Duitsland.

© Getty Images

© BSR Agency

In de Primera División plaatsen de beste vier ploegen zich voor de Champions League, waarvan al drie ploegen zeker zijn. De beslissing over die vierde plek volgt zaterdagmiddag, vanaf 16.15 uur, in de laatste speelronde. Valencia (Real Valladolid-uit) staat vierde, het verrassende Getafe (Villarreal-thuis) heeft evenveel punten maar een minder doelsaldo, Sevilla (Athletic Bilbao-thuis) volgt op twee punten.

Later op de zaterdag (om 18.00 uur Nederlandse tijd) is Wembley het decor van de FA Cup-finale. Veelvraat Manchester City staat daar tegenover het verrassende Watford, waar Daryl Janmaat zich mag opmaken voor speelminuten. Kan zijn ploeg stunten?

Europees toetje

Op exact hetzelfde tijdstip wordt in Boedapest de finale van de Champions League voor vrouwen gespeeld. Mét de nodige Nederlandse inbreng. Bij Barcelona staan Lieke Martens en Stefanie van der Gragt onder contract, bij Olympique Lyon speelt Shanice van de Sanden. Zij melden zich een paar dagen later bij de Oranje Leeuwinnen, die al zijn begonnen aan de WK-voorbereiding, maar eerst staat nog dit prachtige Europese toetje op de rol.

© BSR Agency

En dan zijn er nog de bloedstollende gevechten om de landstitels in Portugal en Turkije. Voorafgaand aan de laatste wedstrijd in de Portugese Primeira Liga heeft Benfica twee punten meer dan FC Porto. De koploper speelt zaterdag om 18.30 uur thuis tegen het bescheiden Santa Clara, tegelijkertijd krijgt FC Porto bezoek van het Sporting Lissabon, mét uiteraard Marcel Keizer aan het roer en Bas Dost in de selectie.

‘Oranje’ Atalanta

In de Turkse Süper Lig is het ook spannend. Met nog twee wedstrijden te gaan hebben Galatasaray en Istanboel Basaksehir precies evenveel punten. En om het allemaal nog wat mooier te maken: zondag spelen beide ploegen om 18.00 uur tegen elkaar, in een rechtstreeks gevecht om de koppositie en (bijna) de landstitel.

© BSR Agency