Epke wordt papa, Kluivert knuffelt een puppy

Kluivert redt hondje

Aad hapt een harinkje

De Hollands nieuwe is er weer en dat is ook Aad de Mos niet ontgaan. 'Top', zo luidt het eerste oordeel van De Mos. Een bewijs van het tafereel postte hij op Instagram. Dat ziet er professioneel uit Aad!

Epke wordt vader

Epke Zonderland en zijn vriendin Linda zijn in verwachting van hun eerste kindje. Dat laat de turner weten op zijn Instagram. De olympisch kampioen van 2012 leerde zijn grote liefde acht jaar geleden kennen in Heerenveen. Het stel ging eerst samenwonen in Groningen en kocht later een huis in Heerenveen.