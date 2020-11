Enrique haalt schouders op na rampavond Ramos: ‘Die derde pingel had hij óók genomen’

samenvattingWat een feestelijke avond voor Sergio Ramos had moeten worden, is voor de Spaanse verdediger uitgedraaid op een deceptie. Ramos kreeg tweemaal vanaf elf meter de mogelijkheid om gelijk te maken tegen Zwitserland, maar na 25 benutte strafschoppen schoot hij nu twee keer mis. Spanje pakte in de slotfase nog wel één punt: 1-1.

Remo Freuler zette de Zwitsers in de 26ste minuut op voorsprong met een geplaatst schot. Ramos kreeg in de tweede helft twee mogelijkheden om vanaf de strafschopstip zijn jubileuminterland van extra glans te voorzien. De 34-jarige Spanjaard, die voor de 177ste keer zijn opwachting maakte in het shirt van Spanje en daarmee een Europees record op zijn naam bracht, mocht twee keer aanleggen vanaf elf meter. Vooral de manier waarop hij de tweede penalty verprutste deed de nodige wenkbrauwen fronsen. Een mislukte panenka zorgde ervoor dat de Zwitserse doelman Yann Sommer zonder problemen de bal op kon rapen.

In de 89ste minuut sleepte Gérard Moreno er tegen tien Zwitsers (Nico Elvedi ontving rood) toch nog een punt uit voor de Spanjaarden, al schoten ze daar weinig mee op. Door de overwinning van Duitsland op Oekraïne moet Spanje dinsdag winnen van Duitsland om de groepsfase te overleven. Spanje beschikt wel over het thuisvoordeel.

Sergio Ramons bij zijn tweede poging.

De Spaanse bondscoach Luis Enrique zat niet in over de missers van Ramos: hij mag gewoon penalty’s blijven nemen. ,,De cijfers van Sergio spreken voor zich. Als we voor de derde keer een penalty hadden gekregen, had hij die ook genomen”, zei Luis Enrique. ,,Sergio neemt al onze strafschoppen.”

Ramos staat bekend als een penaltyspecialist. Zijn laatste misser dateerde van 9 mei 2018. De captain van Real Madrid raakte toen de lat tegen Sevilla. Daarna schoot hij 25 strafschoppen op rij raak. Uitgerekend in zijn 177e interland, waarmee Ramos de Italiaanse keeper Gianluigi Buffon afloste als recordhouder in Europa, ging het twee keer mis tegen Sommer. ,,We speelden onlangs met Borussia Mönchengladbach in de Champions League tegen Real Madrid en ik heb me toen goed voorbereid op de strafschoppen van Ramos”, zei de Zwitserse doelman. ,,Ik denk dat hij de tweede penalty wilde ‘chippen’, maar het pakte goed voor mij uit.”



Sommer werd vlak voor tijd alsnog gepasseerd, door invaller Gerard Moreno.

Sergio Ramos baalt na zijn gemiste penalty.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © EPA