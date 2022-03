Enorme steun van Oranje-fans in Davis Cup heeft twee kanten: ‘Meer spanning dan op de US Open’

Door Rik Spekenbrink



‘Kom aan Bootjeeeeee’, ‘Let’s go Botic, let’s go!’. Het was voor Botic van de Zandschulp even wennen vanmiddag in Den Haag. Hij tennist al behoorlijk wat jaartjes, maar zo fanatiek was hij nog nooit aangemoedigd. De tamelijk introverte tennisser voelde de steun vanaf de tribunes, maar had er ook enige last van. ,,Het klinkt gek, maar ik voelde meer spanning dan in Arthur Ashe of Louis Armstrong”, zei hij na zijn moeizaam gewonnen partij tegen Alexis Galarneau: 7-5, 7-6.