Engelsen niet welkom? Daar verzint de UEFA wel wat op: United naar Turijn, Arsenal naar Rome en Athene

Europa LeagueDe wedstrijd in de Europa League tussen Real Sociedad en Manchester United wordt volgende week niet in Spanje, maar in Italië gespeeld. Dat is een gevolg van reisrestricties die in delen van Spanje gelden vanwege het coronavirus, aldus de UEFA.

Het duel in het Allianz Stadium van Juventus begint volgende week donderdag om 18.55 uur. Arsenal en Benfica spelen zelfs allebei niet thuis bij hun confrontatie in de zestiende finales van de Europa League. De ‘thuiswedstrijd’ van Benfica wordt niet afgewerkt in Estádio da Luz in Lissabon, maar in Stadio Olimpico in Rome. En de return op donderdag 25 februari niet in het Emirates Stadium in Londen, maar in het Georgios Karaiskakis Stadium van de Griekse topclub Olympiakos Piraeus.

Gisteren werd nog besloten de wedstrijd tussen Molde FK en Hoffenheim, eveneens in de Europa League, juist in Spanje af te werken in plaats van Noorwegen. Door de gesloten grenzen en regels met betrekking tot quarantaine vanwege het coronavirus is het voor de Duitsers niet mogelijk naar Noorwegen af te reizen. Het duel vindt nu op 18 februari in het stadion van Villarreal plaats.

Eerder al werd bekend dat het duel van RB Leipzig met Liverpool in de Champions League volgende week niet in Duitsland plaatsvindt, maar in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Dit omdat de Engelsen in verband met het virus Duitsland niet in mogen.

Het duel tussen Borussia Mönchengladbach en Manchester City wordt ook in Boedapest gehouden. Ook dit is een wedstrijd in de Champions League, die voor 24 februari op het programma staat.

Volledig scherm Arsenal - Benfica wordt niet gespeeld in het Emirates Stadium in Londen, maar in Griekenland. © EPA