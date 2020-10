Engelse wereldkampioen Nobby Stiles op 78-jarige leeftijd overleden

Stiles werd wereldberoemd doordat hij na de gewonnen WK-finale tegen West-Duitsland (4-2) danste op het veld van Wembley met in zijn ene hand de wereldbeker en in zijn andere hand zijn kunstgebit.



De in Collyhurst (Manchester) geboren Stiles speelde van 1960 tot 1971 liefst 395 wedstrijden voor Manchester United, waarin hij negentien keer scoorde. Hij werd twee keer kampioen van Engeland met United en won in 1968 de Europa Cup I op Wembley, waar hij twee jaar eerder dus al wereldkampioen was geworden. Stiles stond op het veld bij de 4-1 zege op het Benfica van sterspeler Eusébio, al gebeurde dat pas na verlenging. Bobby Charlton (twee goals), George Best en Brian Kidd maakten de goals voor het team van coach Matt Busby, die tien jaar eerder veel talentvolle spelers was verloren bij de vliegtuigramp bij München. Stiles, een kleine maar harde verdedigende middenvelder, speelde daarna nog twee jaar bij Middlesbrough en twee seizoenen voor Preston North End.



Na zijn carrière als speler was Stiles nog coach van Preston North End, Vancouver Whitecaps en West Bromwich Albion. Stiles is samen met Bobby Charlton, die later ook coach van Preston North End was, de enige Engelsman die zowel wereldkampioen werd als de Europa Cup I won.



Tussen 1965 en 1970 kwam Stiles 28 keer uit voor het nationale team van Engeland, waarmee hij in 1966 wereldkampioen werd in eigen land. Stiles was de verdedigende middenvelder in het team van bondscoach Alf Ramsey, dat in de finale op Wembley met 4-2 won van West-Duitsland. Van de Engelse basiself in de WK-finale van 1966 zijn alleen George Cohen, Bobby Charlton, Geoff Hurst (maker van drie goals in de WK-finale) en Roger Hunt nu nog in leven.