Engelse vrouwen zonder Neville naar EK

,,Zodra we weer kunnen voetballen gaat Phil het team verder ontwikkelen”, zegt technisch directeur Sue Campbell. ,,Beide partijen zijn het er mee eens dat de ‘Leeuwinnen’ continuïteit moeten hebben qua coaching met het oog op het EK in eigen land en het WK in 2023.”

Neville werd in januari 2018 aangesteld als bondcoach van de voetbalvrouwen en kwam op het WK in 2019 tot de halve finale. Daar werd zijn ploeg met 2-1 verslagen door de Verenigde Staten dat later ook in de finale Nederland versloeg met 2-0. In de troostfinale verloren de Engelse vrouwen met 2-1 van Zweden.