Engelse tv-kijkers moeten voor helft van de PL-duels 15 pond extra betalen

Van der Poel zegt deelname aan zes crossen toe: ‘Mijn veldsei­zoen krijgt vorm’

8 oktober Mathieu van der Poel start de komende winter zeker in zes belangrijke wedstrijden in het veldrijden. Golazo, organisator van de Trofee Veldrijden, heeft daarvoor de toezegging van de wereldkampioen. Het gaat om vier crossen in de Trofee in december en januari. Van der Poel rijdt ook nog twee andere crossen die Golazo organiseert in die periode.