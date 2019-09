‘Engelse transferdeadline mogelijk toch weer later’

De twintig voetbalclubs in de Engelse Premier League stemmen volgende week over het voorstel om de transferperiode in hun land weer gelijk te schakelen met de rest van Europa, schrijft The Times. Twee jaar geleden werd besloten om de zogeheten transferwindow in Engeland al voor de eerste competitiewedstrijd te sluiten.

In de praktijk is dat weken eerder dan de deadline die in een groot deel van de overige Europese competities geldt. Europese clubs kunnen zo na de Engelse deadline nog wel spelers kopen en huren van clubs uit Engeland, maar omgekeerd niet.

De maatregel werd in 2017 ingevoerd om het competitieverloop in de Premier League zo eerlijk mogelijk te laten verlopen en met als doel de rest van Europa te verleiden dit ook te doen. Een deel van de clubs is van mening dat de Engelse teams juist slachtoffer zijn van dit beleid nu blijkt dat de rest van Europa niet meegaat met de Engelse regels.

De clubvoorzitters komen op 12 september bijeen voor overleg. Een meerderheid van 11 van de 20 clubs is vereist om de regels terug te veranderen. Manchester United, Manchester City, Watford en Crystal Palace stemden in 2017 tegen de nieuwe transferregels. Volgens Britse media wil ook Liverpool nu weer terug naar de oude situatie. Van andere clubs is het standpunt niet bekend.