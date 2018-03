Engelse supporters zorgen voor onrust op de Wallen

Berichten dat fietsen in de gracht worden gegooid, kon de woordvoerder niet bevestigen. Vrijdag zijn er dusverre drie Engelse supporters opgepakt, waaronder een vroeg in de middag voor openbare dronkenschap. Donderdag werden er al bij opstootjes in het centrum van de hoofdstad 25 Engelse hooligans gearresteerd. Ze gooiden onder meer bierflesjes naar de politie.



In Amsterdam zijn vrijdag zo'n 4500 Engelse supporters op de been. Een grote groep houdt zich op in het Wallengebied. In de rest van de hoofdstad is de sfeer volgens de woordvoerder gemoedelijk.