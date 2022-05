‘Engelse overheid ernstig bezorgd: overname Chelsea gaat mogelijk niet door’

Zondag 3A Scorende basisdebu­tant en dubieuze penalty bij Groen Wit - Zundert: ‘Promotie? We moeten wel realis­tisch blijven’

Dromen van promotie. Zowel Zundert als Groen Wit zal het vast ergens in het achterhoofd doen. De eerstgenoemde heeft er al heel wat avonturen in de tweede klasse opzitten, voor Groen Wit is dat vrij nieuw vaarwater. Voorlopig kunnen de promotiedromen nog even de ijskast in, want met de 1-1-puntendeling schieten beide niet veel op.

9:01