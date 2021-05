Engelse media snoeihard voor Ziyech na Cup Final: ‘Te traag en niet sterk genoeg’

samenvatting Leicester City schrijft tegen Chelsea geschiede­nis en wint voor eerste keer FA Cup

15 mei Leicester City heeft voor het eerst in de clubgeschiedenis de FA Cup gewonnen. In de 140ste finale van het bekertoernooi waren The Foxes met 1-0 te sterk voor het Chelsea van Hakim Ziyech. Youri Tielemans kroonde zich met een prachtig afstandsschot tot matchwinner.