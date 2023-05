Engelse media na ‘buitenaardse vertoning’ tegen Real Madrid: ‘Manchester City vestigt nieuwe orde’

met samenvattingDe Engelse media komen vandaag op Hemelvaartsdag superlatieven tekort om de galavoorstelling van Manchester City tegen Real Madrid (4-0) in de halve finale van de Champions League te beschrijven. ‘Guardiola moet het gevoel hebben gehad alsof hij was gestorven en naar de hemel was gegaan.’

De Britse koppenmakers konden hun lol weer op na de indrukwekkende voorstelling van de ploeg van Pep Guardiola. ‘Four-midable’, kopt The Sun met een knipoog naar de uitslag. The Mirror haalt de jaren 60-hit van Jeff Beck van stal om uitblinker Bernardo Silva te roemen: ‘Hi Ho Silva Lining’. De krant toont zich op de cover (‘Golden Silva’) al net zo spitsvondig met chocoladeletters in goud en zilver. Daily Express heeft het kortweg over ‘Blue Murder.’

Het was dan ook niet niks wat de koploper van de Premier League woensdagavond liet zien. ‘Man City, de club die zo lang in de schaduw van Manchester United heeft gestaan, onttroont Europa’s aristocraten één voor één en vestigt een nieuwe orde’, zo schrijft The Daily Mail. ‘In de kwartfinales was het Bayern München dat aan de kant werd geschoven. Woensdag was het de 14-voudig winnaar van deze competitie, Real Madrid, dat werd gesloopt’

Volledig scherm Bernardo Silva viert zijn tweede van de avond. © AP

Mede dus dankzij de ‘gouden’ Bernardo Silva. De Portugees die voor de 1-0 en 2-0 zorgde. ‘Bernardo Silva was de ster van de show’, aldus The Mirror. ‘Hij vond de ruimte in het strafschopgebied om City halverwege de eerste helft op voorsprong te schieten en verdubbelde acht minuten later de voorsprong met een behendige, goed geplaatste kopbal. Beide goals waren een voorbeeld van zijn beweeglijkheid en kalmte voor het doel van de 28-jarige’

Silva bewees daarmee het gelijk van Guardiola, die de Portugees ondanks belangstelling van Barcelona aan boord hield, zo stelt The Mirror. ,’City heeft aan aanvallend talent geen gebrek. Erling Haaland. Kevin De Bruyne. Jack Grealish. Riyad Mahrez. Phil Foden. Julian Alvarez. De mogelijke combinaties vormen een beschamende aanvallende rijkdom, maar Silva heeft door de jaren heen bewezen een belangrijke speler te zijn en wordt door Guardiola meer dan de meesten gewaardeerd.’

Volgens The Sun was het een wonder dat City voor rust niet meer goals maakte: ‘Bernardo Silva scoorde twee keer, maar als Real’s keepersillusionist Thibaut Courtois er niet was geweest, had City er nog een aantal gescoord. Gedurende 45 minuten, toen de vraatzuchtige honger van City naar het winnen van de bal overeenkwam met hun opperste beheersing ervan, moet Guardiola het gevoel hebben gehad alsof hij was gestorven en naar de hemel was gegaan. Real Madrid - 14-voudig kampioen van Europa en Guardiola’s bittere rivaal sinds zijn Barcelona-dagen - werd gereduceerd tot de status van pionnen op een trainingsveld.’

Volledig scherm Pep Guardiola feliciteert invaller Riyad Mahrez. © AP ‘Het was een avond waarin een regeerperiode van zeven jaar zijn hoogtepunt bereikte, waarin een glimp van perfectie werd opgevangen en waarop de onmogelijke droom van de Treble een buitenkans werd’, aldus The Sun.



Ook de BBC zal Manchester City zelden beter spelen. ,’Pep Guardiola is de grote perfectionist van het voetbal, maar zelfs hij zou moeite hebben om fouten te vinden op de avond van puur meesterschap die door Manchester City werd geproduceerd om Real Madrid te vernietigen. (...) Dit was heel, heel bijzonder’, zo oordeelt de omroep.

‘Als iemand enige twijfel had over de grootsheid van de ploeg die Guardiola heeft samengesteld, dan zou die kunnen zijn uitgewist door een buitenaardse vertoning’, aldus de BBC. ‘Vooral in een eerste helft, waarin Real werd teruggebracht tot het niveau van een ploeg uit de lagere divisies die zich vastklampt aan een bekerwedstrijd.’

‘Het was niet eens close’, schrijft The Guardian, die zag hoe Manchester City ‘weer een stap dichter bij onsterfelijkheid kwam’. ‘De power kwam tijdens een uitputtende eerste helft, toen Bernardo Silva er twee scoorde en Real Madrid werd gereduceerd tot trillende wrakken, die van geluk mochten spreken dat de schade niet groter was. Jack Grealish speelde een van de wedstrijden van zijn leven en hij werd vakkundig ondersteund door vrijwel iedereen om hem heen.’

Daar waren ze het in Spanje roerend mee eens. ‘City verplettert de kampioen’, kopt Marca. ‘Een onbetwiste overwinning voor het team van Guardiola. Geen spoor van Madrid, die amper meedeed op een noodlottige avond.’

‘Om te huilen’ staat er in grote letters op de cover van AS bij een foto van een treurende Benzema. ‘Enkel de geslaagde ingrepen van Courtois verhinderden een grotere overwinning. Hij voorkwam drie goals van Haaland.’

‘Dit keer was er geen wonder van Real Madrid’, schrijft Mundo Deportivo. ‘Sterker nog, ze waren niet eens in de buurt van het bereiken van hun doel tegen een team van Manchester City dat vanaf het eerste fluitsignaal veel beter was dan de mannen van Ancelotti.’

Carlo Ancelotti gaat ervan uit dat hij ondanks de uitschakeling in de halve finales van de Champions League ook volgend seizoen de leiding heeft over Real Madrid. ,,Niemand heeft twijfels over mijn toekomst, de voorzitter was duidelijk 15 dagen geleden”, aldus de Italiaanse voetbaltrainer.

