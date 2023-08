Engelse media hard over Manchester United: ‘Zorgwekkend hoe ze hun geloof verloren’

LIVE WK atletiek | Hassan gaat vanmiddag voor revanche, volop Nederlan­ders in actie

Op de tweede dag van de WK atletiek zal Sifan Hassan zich willen herpakken na haar pijnlijke valpartij op de 10 kilometer. De 30-jarige atlete komt vanmiddag in actie op de 1500 meter. Er komen vandaag volop Nederlanders in actie. Het evenement in het Hongaarse Boedapest duurt tot en met 27 augustus. Volg alle hoogtepunten van vandaag in onderstaand liveblog.