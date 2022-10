Engelse media: 'Dit was het beste Manchester United zónder Cristiano Ronaldo sinds zijn terugkeer’

Met videoZonder Cristiano Ronaldo in de selectie leek Manchester United zaterdag op een nederlaag af te stevenen op Stamford Bridge, maar door een rake kopbal van Casemiro stapte United toch nog met een puntje van het veld af. In de Engelse media zijn ze positief over Erik ten Hag. ,,Manchester United gaf niet op, daar verdient Ten Hag alle lof voor.”

Zonder de uit de selectie gelaten Ronaldo stond het lange tijd 0-0 op Stamford Bridge, tot Scott McTominay opzichtig Armando Broja vasthield en daarvoor werd bestraft met een penalty. De Italiaan Jorginho liet doelman David De Gea met zijn kenmerkende hupje vervolgens kansloos en zette Chelsea op 1-0. ,,Lange tijd leek het erop dat het verhaal zou draaien om alle gemiste kansen en de man die er niet was", schrijft Daily Mail. ,,Fans van Ronaldo stonden al in de rij om te zeggen hoe erg de Portugees gemist werd, maar United en hun manager Ten Hag verdienden meer dan dat.”



,,Manchester United had de hele wedstrijd gedomineerd en zag er beter uit dan ooit tevoren zonder Ronaldo in het team. United weigerde op te geven, en dat is te danken aan Ten Hag. Hij verdient lof voor het opbouwen van saamhorigheid en collectiviteit bij United dat al een tijdje niet meer bestaat, maar ook voor het uitbannen van individualisme en het herstellen van de teamgeest. Het gevolg: Casemiro die in blessuretijd de 1-1 tegen de touwen kopte. Fans van United juichten de doelpuntenmaker toe. Ronaldo-fans die al voorzichtig in hun handen aan het wrijven waren, stapten terug in hun schaduw.”

Volledig scherm Casemiro viert zijn goal voor het uitvak. © AP

Manchester Evening News is iets minder enthousiast over het optreden van Ten Hag, maar geeft de Nederlander toch nog een 6 als rapportcijfer mee. De lokale krant is niet helemaal te spreken over de keuze om de gepasseerde middenvelder Fred in de tweede helft in te brengen. ,,Het niet opstellen van Fred leek misschien hard, maar werd gerechtvaardigd omdat United in de eerste helft veel dominanter was dan tegen Tottenham Hotspur (2-0 winst). Het inbrengen van de Braziliaan in de tweede helft was goed bedoeld, maar had een negatief effect op Bruno Fernandes.”

De BBC zag na de gelijkmaker van Casemiro precies wat Ten Hag hoopte te zien: saamhorigheid. ,,Het spontane gejuich van de United-spelers na de late gelijkmaker onderstreepte wat Ten Hag in zijn groep probeert te beschermen, namelijk strijd, teamspirit en saamhorigheid.”

Waar ligt de toekomst van Ronaldo?

De Portugees wordt door de Engelse pers dus niet direct gemist. Het is volgens oud-aanvoerder Gary Neville niet de vraag óf Ronaldo dit seizoen vertrekt, maar wanneer. ,,Hij zal ergens anders heen moeten omdat hij niet kan accepteren dat hij hier niet elke week speelt. Dat is prima, maar maak dan wel nu een einde aan de samenwerking en zorg ervoor dat de soap niet te lang duurt", zegt hij bij de BBC.



Rio Ferdinand, oud-ploeggenoot van Ronaldo: ,,Hij moet nu meer dan ooit beter communiceren. Hij is een vriend van me en ik wil niets liever dan dat hij goed presteert, maar dit gedrag zou ik niet accepteren in de kleedkamer. Als er geen goede communicatie is, ontstaan er problemen.”