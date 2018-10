Engelse kranten vernietigend over Spurs, complimenten voor Jeroen Zoet

‘Dit was de avond waarop het licht van de Champions League-campagne van Tottenham Hotspur uitging, uitgerekend in de Lichtstad’, zo viel te lezen in The Daily Telegraph. ‘Tottenham startte met veel druk, maar PSV nam de leiding toen Toby Alderweireld op de zelfvernietigingsknop drukte. Spurs reageerde, kwam verdiend op gelijke hoogte en zoals verwacht viel ook de tweede goal. Hoewel PSV al zijn negen competitiewedstrijden won, werd de ploeg compleet overklast door Tottenham.’

Maar het ging nog mis voor de Engelse ploeg. ‘Pochettino moest vervolgens toezien hoe Spurs er maar niet in slaagde de superioriteit om te zetten in een derde goal. Toen sloegen de zenuwen toe: de verdediging lag open toen een uitstekende Lozano op het doel af ging. Het zag er allemaal goed uit totdat Lloris die overtreding beging en zo het momentum terug aan PSV gaf.’

The Daily Mail pakt de rekenmachine erbij: ‘Er zijn 67 teams geweest met één punt na drie groepswedstrijden in de Champions League. Slechts zes van die teams gingen alsnog door. Dat zijn de cijfers voor Tottenham.’ En dus ook voor PSV. Tegen PSV had Tottenham ‘gewoon’ moeten winnen, is de conclusie. ‘PSV was bij vlagen gevaarlijk en dreigde zo nu en dan op de counter. Maar hoe dominant de ploeg ook is in de eredivisie, een team met serieuze Europese ambities als Tottenham moet altijd kunnen winnen.’

Zoet

The Guardian had complimenten voor PSV-doelman Jeroen Zoet. ‘Keeper Zoet hield zijn ploeg in de wedstrijd. Met zijn voet stopte hij een poging van Kane, zijn beste save van de wedstrijd.’ Toch was ook die krant duidelijk. ‘Een mysterie waarom Spurs niet uitliep. De gedachte overheerste dat het belachelijk zou zijn om zo'n wedstrijd nog uit handen te geven. Toch gebeurde dat.’